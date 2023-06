WEER. Heldere ochtend in Linkebeek

Voormalige tortelduif­jes in de clinch omwille van Playstati­on: “Hij probeerde me te wurgen met de kabel”

Een 28-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw heeft donderdag de cel mogen verlaten met een enkelband. Nochtans had hij volgens zijn ex haar proberen te wurgen. Daarom was hij door de onderzoeksrechter aangehouden voor poging doodslag. “Mijn cliënt betwist dat wurgingsverhaal volledig”, aldus zijn advocaat Brian Stuckens.