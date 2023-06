WEER. Helder weer in Linkebeek vanochtend

Stad Brussel wil sportclubs Zuidpaleis onderbren­gen in Vander Puttensta­di­on: “Hopen vooral in het stadscen­trum te kunnen blijven”

Wanneer de werken aan het Zuidpaleis voor metro 3 starten, zullen de sportclubs die er momenteel huizen een nieuwe stek moeten zoeken. Voor hen werkt de Stad Brussel aan een oplossing: de permanente verhuis naar het Vander Puttenstadion. “Het is een trauma voor de sportclubs, maar in het Zuidpaleis ligt geen toekomst meer”, klinkt het bij schepen van Sport, Benoit Hellings (Ecolo-Groen). De clubs hopen op hun beurt dat ze met het voorstel in het stadscentrum kunnen blijven.