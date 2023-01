Vlaamse overheid wil betere treinverbinding en fietssnelweg van Linkebeek en Rode naar Brussel

Jezus-Eik Buurtbewo­ner ziet personen met zaklampen in tuin, maar politie kan geen verdachten aantreffen

In de buurt van de Marnix-wijk in Jezus-Eik bij Overijse heeft de politie vrijdagavond een zoektocht naar mogelijke inbrekers gehouden. Omdat de helikopter en de speurhond van de federale politie opgeroepen werden voor een grote speuractie in Steenokkerzeel, werd de interventie in Jezus-Eik zonder succes afgeblazen.

