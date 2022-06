Van Eyken pas volgend jaar voor rechter voor vernietigen van bewijsmateriaal

Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot werden in november 2018 beschuldigd van computersabotage en vernielen van goederen van openbaar nut. Ze worden ervan verdacht een dvd-speler en een dvd met beelden van bewakingscamera’s te hebben vernietigd tijdens een raadpleging van hun dossier op de griffie, in augustus 2018. Later werden ze vervolgd - en schuldig bevonden - aan moord op Marc Dellea, de man van Sylvia Boigelot, in juli 2014. In september 2019 bevond de correctionele rechtbank van Brussel hen schuldig aan de moord en veroordeelde het koppel tot 23 jaar gevangenisstraf. In februari 2021 bekrachtigde het hof van beroep het vonnis en verhoogde de straf tot 27 jaar gevangenisstraf. Dat vonnis werd gedeeltelijk vernietigd door het Hof van Cassatie. De zaak werd verwezen naar het hof van beroep van Bergen, waar de twee opnieuw werden berecht maar enkel over de strafmaat. Sylvia Boigelot werd daar op 26 april 2022 veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf en Christian Van Eyken tot 20 jaar cel.