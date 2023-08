Profclub zet samenwer­king stop met jonge Rode Duivel die in Malta veroor­deeld werd na verkrach­ting meisje (17) en mishande­ling vriend (16)

De voetbalploeg van de jonge voetballer (17) die in Malta veroordeeld werd, heeft de samenwerking met de tiener beëindigd. Acht uur lang werd een Frans meisje van 17 verkracht door haar ex-vriend, terwijl een vriend van 16 die haar vergezelde in elkaar geslagen werd. “We hebben het vonnis gevraagd. En volgens onze advocaat was dat duidelijk”, klinkt het bij de club.