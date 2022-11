Stéphanie (34) filmt pakjesbezorger die levering doorzoekt voor haar deur. Wat doe je best in zo’n situatie?

LinkebeekEen koerier die je pakje opendoet en de inhoud ervan doorzoekt? Stéphanie uit Linkebeek maakte het mee. De 34-jarige moeder vond vorige maand een beschadigde levering voor haar deur en speurde via beelden van haar bewakingscamera naar antwoorden. Die vond ze: de bezorger zélf bleek de schuldige. “Ik was geschokt”, vertelt de vrouw aan RTL Info, dat beelden van de inbreuk publiceerde. Mogelijk maakte je het zelf ook al mee. Wat doe je best in zo’n situatie? Kan je een klacht indienen? Jawel, maar klagers vergeten daarbij vaak één belangrijke stap, zegt Paul De Maeyer van de ombudsdienst voor de postsector.

“Toen ik de video zag, was ik boos en geschokt”, getuigt Stéphanie over het incident. De jonge moeder is een enorme fan van online shoppen. Meerdere bestellingen per maand plaatst ze naar eigen zeggen. “Het is grof om te zeggen, maar op dat moment voelde het als een aanranding. Het was afschuwelijk”, aldus de moeder van vijf, die na het voorval RTL Info contacteerde. “We betalen voor een dienst en eindigen met gestolen items of pakketten met gaten.”

De inwoonster van Linkebeek maakte het vroeger ook al mee, maar dacht toen dat een nieuwsgierige onbekende of misschien de buren aan haar levering hadden gezeten.

Amazon

Eind september had ze weer prijs. Toen Stéphanie de beelden van haar camera aan de voordeur bekeek, werd alles duidelijk: de pakjesbezorger zelf had de verpakkingen geopend. In de video is te zien hoe de man twee pakketten neerlegt en een andere levering van de grond graait. Hij scheurt de verpakking open, waarna hij de inhoud grondig inspecteert. Naar de motieven van de man is het raden. Een aantal tellen later legt hij het pakje terug.

Volledig scherm Naar de motieven van de bezorger is het raden. Een aantal tellen later legt hij het pakje terug. © RTL Info

De man in beeld is een bezorger van Amazon. Stéphanie zegt dat de koerier ook één van haar twee Amazon-pakketten heeft doorzocht. Volgens de vrouw deed hij dat al in zijn voertuig. “Pas daarna keek hij in het DHL-pakket voor mijn deur.” De jonge moeder nam in colère contact op met de klantendienst van Amazon. “Als eerste reactie begon de werknemer te lachen omdat die het dom vond van de bezorger.” Maar dan kreeg Stéphanie te horen dat het probleem onderzocht zou worden. Ze kreeg ook onmiddellijk haar geld terug.

Ombudsdienst

Eind goed, al goed voor Stéphanie, maar komt dit vaak voor? En wat moet je in zo’n situatie eigenlijk doen? RTL Info legde zijn oor te luister bij de ombudsdienst voor de postsector in ons land. Bij deze onafhankelijke federale overheidsdienst kun je een klacht indienen als je een probleem hebt met een pakket- of postbezorger.

Uit statistieken blijkt dat de ombudsdienst 9.153 bemiddelingsverzoeken binnenkreeg in 2020. Daarvan werden er slechts 3.647 ontvankelijk verklaard. Deze verzoeken leverden in totaal 10.044 nieuwe klachten op, want elk verzoek om bemiddeling kan meerdere klachten opleveren. Bijna 5.000 klachten hadden betrekking op problemen met pakketten. Zo ging één op de drie klachten in 2020 over een zoekgeraakt pakket. Uiteindelijk ontving 71 procent van de klagers een vergoeding.

Vorig jaar daalde het aantal bemiddelingsverzoeken tot 8.321 dossiers. Voornamelijk het aantal niet-ontvankelijke dossiers nam een forse duik. De ombudsdienst achtte 8.235 klachten ontvankelijk in 2021. Meer dan de helft daarvan ging nog steeds over pakketten. Een belangrijke oorzaak voor het niet-ontvankelijk verklaren van een klacht, ligt overigens vaak bij de klager zelf, zo zegt bemiddelaar Paul De Maeyer.

Quote Je moet het bezorgbe­drijf de kans geven om zich te verdedigen. Dat is een wettelijke vereiste. Bemiddelaar Paul De Maeyer van de ombudsdienst voor de postsector

Vergeet deze belangrijke stap niet

Want voordat je een klacht indient bij de ombudsdienst, moet je eerst contact opnemen met het bedrijf dat jouw pakket heeft afgeleverd. Het heeft geen zin om meteen naar de ombudsdienst te stappen, onderstreept De Maeyer. “Vooral om deze reden zijn klachten vaak niet ontvankelijk. Je moet het bedrijf de kans geven om zich te verdedigen. Dat is een wettelijke vereiste”, benadrukt de bemiddelaar.

Pas na deze belangrijke stap kan je aankloppen bij de ombudsdienst voor de postsector. Nadat deze dienst de klacht ontvankelijk heeft verklaard, gaat ze in dialoog met het betrokken bezorgbedrijf om tot een minnelijke schikking te komen. Dat is het hoofddoel, aldus De Maeyer. Hij voegt eraan toe dat de meeste klachten gaan over bpost, UPS en DPD. Retailreus Amazon werkt in ons land met onderaannemers om pakketten te leveren, waardoor de ombudsdienst niet bevoegd is om klachten over het bedrijf te behandelen.

Opgelucht

In het geval van Stéphanie heeft Amazon volgens De Maeyer zeker contact opgenomen met zijn postoperator om orde op zaken te stellen. Want wat de koerier in bovenstaand filmpje doet, is absoluut not done. Ook Jimmy Smedts van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) herinnert eraan dat alle bezorgers zich moeten houden aan de geldende Belgische wetgeving. “Alle aanbieders van postdiensten zijn verplicht om de nodige maatregelen te nemen om de integriteit van de inhoud van de zendingen tijdens de verwerking en levering te waarborgen.”

Stéphanie is in ieder geval opgelucht dat ze een camera aan haar voordeur heeft geïnstalleerd. “Ik dacht eigenlijk dat die nutteloos was, maar liet hem uit voorzorg toch installeren. Uiteindelijk bleek hij erg nuttig voor mij”, besluit ze. Het incident houdt haar ook niet tegen om online te blijven shoppen.