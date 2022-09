‘Serenata goes to Hollywood’: dameskoor brent mooiste filmmuziek in de Moelie

Het dameskoor Serenata uit Drogenbos, organiseert een optreden met als thema ‘filmmuziek’ op zaterdag 24 september om 19.30 uur in gemeenschapscentrum de Moelie in Linkebeek. De pandemie kreeg hen niet klein en dit willen ze laten horen tijdens hun optreden met de naam ‘Serenata goes to Hollywood!’ De rode draad tijdens dit concert zijn liedjes van de grootste filmtoppers. Het koor, onder leiding van Dominique Bonkain, zingt verschillende nummers, die ondertussen tijdloze filmhits werden. De mooiste songs uity Grease, Titanic, Fame, The Hunger games en andere films passeren de revue. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar via de leden of via info@koorserenata.be. Aan de kassa betaal je 15 euro.