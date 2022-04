Ook in beroep geen straf voor berucht Vlaams parlementslid dat diploma vervalste (en eerder veroordeeld werd voor moord)

Het hof heeft de beslissing van de eerste rechter bevestigd. De correctionele rechtbank van Brussel had Van Eyken en Boigelot in 2017 in deze zaak schuldig bevonden, maar de opschorting verleend. Boigelot had de feiten toegegeven en gezegd dat ze alleen handelde. Van Eyken ging in beroep. De feiten kwamen aan het licht in 2016, in het onderzoek naar de moord op Marc Dellea, Boigelots echtgenoot. Die werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Toen Boigelot en Van Eyken in het vizier van de speurders kwamen, werden hun computers geanalyseerd en daarin werden sporen gevonden van een vals diploma. Van Eyken en Boigelot werden in maart 2021 door het hof van beroep in Brussel veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor de moord op Dellea. Eind maart is in Bergen het derde proces hierover gestart, maar dat zal enkel gaan over de opgelegde gevangenisstraf, niet over de grond van de zaak.