Linkebeek plant drie wegenwerven in augustus

Brussel Champag­nestunt van jonge inbreker dreigt hem nu zuur op te breken: “15 maanden cel en resem veroorde­lin­gen uit het verleden”

De jongeman die vorige maand inbrak in het Brusselse justitiepaleis is veroordeeld tot 15 maanden cel. De jongeman is lid van de beruchte Fuel Gang Deze bende kwam vorig jaar nog in het nieuws nadat ze een minderjarig meisje had ‘gekocht’ en ‘verhuurd’ aan mannen. Tijdens zijn inbraak, die hij filmde en op Snapchat zette, dronk hij champagne en richtte hij vernielingen aan. Omdat hij nu ook verschillende celstraffen uit het verleden dreigt uit te moeten zitten lijkt de rekening voor de champagne erg gepeperd te worden.

24 juni