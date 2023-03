Kans op zware neerslag en bewolking vanochtend in Linkebeek

Man probeert zijn vrouw te wurgen en verwittigt zelf de hulpdien­sten: “Ik ga haar vermoorden”

In een gezinswoning in Overijse is zondag een drama voorkomen. Een 45-jarige man probeerde zijn eigen vrouw (42) te wurgen, waarna hij zelf naar de hulpdiensten belde met de boodschap dat hij haar wilde vermoorden. Het parket Halle Vilvoorde vorderde een onderzoeksrechter voor poging tot doodslag. De raadkamer besliste vandaag om de verdachte in de cel te houden. Opvallend: volgens het slachtoffer vertoonde haar man nooit eerder agressief gedrag.