Herdenking voor Wapenstilstand

Sint-Pieters-Leeuw opent MaakBib voor creatievelingen

Creatievelingen die iets nieuws willen uitproberen kunnen aan de slag gaan in de nieuwe Maakbib die geïnstalleerd is in de het Landhuis de Viron. Een MaakBib is een maakplaats waar elke nieuwsgierige kan komen kennismaken met nieuwe technologieën en toestellen als een lasercutter, snijplotter of 3D-printer. Er werden al verschillende workshops georganiseerd en nu kiest de gemeente voor een ‘Open MaakBib’. Elke zaterdag is iedereen welkom in de Viron om zelf te ontwerpen en te experimenteren. Wie mee doet moet zelfstandig aan de slag. De mensen moeten dus wel al wat voorkennis hebben of één van de vormingen gevolgd hebben. Die vormingen over de verschillende toestellen worden trouwens op regelmatige basis herhaald. “Zonder een enthousiast team van vrijwilligers zouden we dit niet kunnen aanbieden”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA) “Zij staan paraat om bezoekers wegwijs te maken en houden steeds een oogje in het zeil.” Elke zaterdag kan je terecht in de MaakBib van 9.30 uur en 12.30 uur.

11:41