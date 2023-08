Beurs wordt biertempel vanaf september: “Een interac­tief ervarings­cen­trum”

Voor de Belgische brouwers is het in september dubbel feest in de hoofdstad. Zoals de traditie het wil, vindt tijdens het eerste weekend van de maand het Belgian Beer Weekend plaats op de Brusselse Grote Markt, waarbij kleine en grote brouwerijen een 400-tal bieren aan het publiek voorstellen. Een week later, op zaterdag 9 september, gaat in de Brusselse Beurs Belgian Beer World van start.