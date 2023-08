Okra uit twijfels over nieuwe wachtpost­re­ge­ling in Druiven­streek: “Zonder eigen vervoer bijna onmogelijk”

Seniorenvereniging Okra heeft zijn twijfels over de nieuwe medische wachtpost voor de Druivenstreek die volgende maand van start gaat. Inwoners uit Overijse of Hoeilaart die tijdens het weekend een dokter nodig hebben moeten vanaf 1 september naar Wezembeek. Voor ouderen is zo’n verplaatsing niet gemakkelijk en Okra vraagt zich ook af of alle dokters wel Nederlands zullen spreken.