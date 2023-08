Ooit kwam prins Laurent er op bezoek, nu zijn buren bekende snoepjesfa­briek Joris beu: “Al 85 jaar zitten we hier en nooit één klacht...”

Confiserie Joris, bekend van de snoepjes, wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Reden? Buren hebben klacht ingediend vanwege... geluidsoverlast. “We werken beiden op sommige dagen van thuis. En als we ziek zijn, dan kunnen we niet uitrusten door het geluid dat tot hier komt”, klinkt het. Bij Joris snappen ze er niets van.