Gemeentebe­stuur Beersel tekent voor de volledige vernieu­wing van al haar gemeente­scho­len: “Er zal bijna 3.000m2 nieuwbouw worden gezet”

Het gemeentebestuur van Beersel is bezig met een volledige vernieuwing van al haar gemeentescholen. Daarbij kan het een beroep doen op enkele erg voordelige subsidies, waardoor ze amper een vijfde van de bouw- en onderhoudskosten zelf moet betalen. Zo kon er in Alsemberg al een volledige nieuwbouw worden gezet, Gemeentelijke Basisschool in Dworp is de volgende aan de beurt.