Nieuwe toegang tot sport- en jeugdsite Koldam wordt aangelegd en dat zal anderhalve maand lang voor verkeers­hin­der zorgen

Komende maandag start een aannemer met de werken voor de aanleg van de nieuwe toegang tot sport- en jeugdsite Koldam in Hoeilaart. In de Overijsesteenweg komt een brug over de IJse. De werken, die tot 15 september duren, zullen met flink wat verkeershinder gepaard gaan.