Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Linkebeek vandaag

Hoe het falen van Justitie eindigde met twee verkoolde lichamen: “Niemand heeft hen beschermd tegen dat monster”

Een enorme knal, gevolgd door een felle brand in een oude fermette: achttien jaar geleden wordt het anders zo rustige Heikruis, in Vlaams-Brabant, brutaal wakker geschud. Maar pas echt brutaal wordt het wanneer tussen het puin de lichamen van Christian Malot (59) en zijn vrouw Andrée Vanden Bossche (61) gevonden worden. En dan komt de totale shock: het verleden van de teruggetrokken Malot. En hoe dat een doorslaggevende rol gaat spelen in het assisenproces van de twee jonge daders.