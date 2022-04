Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Linkebeek/Beersel Ruimte­vaart, vleermuis­af­weer­sys­te­men en thuisbatte­rij­en: Laborelec maakt zich klaar voor de toekomst

ENGIE Laborelec in Linkebeek, aan de grens met Beersel. Ooit begonnen als laboratorium voor de Belgische elektriciteitssector en nu, zestig jaar later, een gerenommeerd Belgisch onderzoekcentrum dat 335 hooggespecialiseerde ingenieurs en technici in dienst heeft en vestigingen telt in Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Laborelec doet voornamelijk onderzoek naar nieuwe technologieën, nog altijd binnen het vakgebied elektriciteit.

1 april