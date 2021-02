Bijna de perfecte moord gepleegd... tot arts gaatje vindt achter oor slachtoffer: 27 jaar cel voor oud-parlementslid Christian Van Eyken en zijn vrouw

Linkebeek, LakenOud-parlementslid Christian Van Eyken (65) en zijn echtgenote Sylvia Boigelot (41) zijn door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot 27 jaar cel voor de moord op Marc Dellea (45), de ex van Boigelot. De twee hielden vanaf dag één hun onschuld staande maar zowel in eerste aanleg als in beroep hield de rechter geen spaander heel van hun uitleg. “Heel jullie verhaal grenst aan het absurde”, haalde hij uit. En zeggen dat het geen haar scheelde of ze waren weggekomen met deze ‘bijna perfecte moord’...

Op 8 juli 2014 wordt het levenloze lichaam van Marc Dellea bij zijn thuis in de Mutsaardlaan in Laken aangetroffen. Na een summier onderzoek besluit de huisarts dat het om een natuurlijk overlijden gaat. Meer zelfs, hij was al bezig met het schrijven van een attest voor ‘natuurlijk overlijden’ toen plots bleek dat een klein kogelgaatje achter Dellea’s oor onopgemerkt was gebleven. Een klein gaatje met enorme gevolgen...

Een onderzoek wordt geopend maar ook dit loopt niet van een leien dakje. Pasklare verdachten dienen zich niet meteen aan en al snel zitten de speurders met hun handen in het haar. Veel vijanden had koffiehandelaar Dellea niet en al zeker niet in die mate dat ze hem zouden willen vermoorden.

Volledig scherm Slachtoffer Marc Dellea (45) werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht in zijn appartement te Laken © rv

De doorbraak kwam er toen speurders de camerabeelden van de inkomhal van het appartement bemachtigden.Op de beelden werd zijn echtgenote Sylvia Boigelot 20 uur voor het tijdstip van zijn overlijden gefilmd. Ze komt binnen met een man, en niet de minste. Het gaat om politicus Christian Van Eyken, die zetelt in het Vlaams Parlement én haar baas is. Even later komt Marc Dellea thuis. Pas om 1.20 uur verlaten Van Eyken en Sylvia Boigelot het gebouw. Dellea komt het appartement nooit meer uit. De twee blijken bovendien geen gewone -baas-werkneemsterverhouding te hebben. Al snel komen de speurders er achter dat ze een geheime verhouding hebben. Plots is er een pasklaar motief voorhanden. Boigelot en Dellea hebben samen een dochter van 14. Van Eyken is nota bene de peter van het meisje. “Ze wilden het meisje voor hun alleen”, besluiten de speurders. Daarnaast aasde ze ook op het huis dat ze met Dellea had. Motieven genoeg maar pasklaar bewijsmateriaal bleef uit. Het moordwapen leek wel van de aardbol verdwenen en getuigen waren er niet. Toch werd het koppel doorverwezen naar de rechtbank. In eerste aanleg schreeuwden ze hun onschuld uit. “Een onbekende is het appartement binnengedrongen via een raam en heeft Marc vermoord”, pleitten hun advocaten. Het mocht niet baten want de correctionele rechtbank bevond hen schuldig en veroordeelde hen in eerste aanleg tot 23 jaar cel.

Tranen

Het koppel legde zich hier niet bij neer en tekende stante pede beroep aan. Ook hier hetzelfde liedje. “Hij wist van onze relatie. We woonden wel nog samen maar hij had zich erbij neergelegd. Er was geen spanning, geen vijandigheid. (in tranen) We hebben niks met zijn dood te maken. Ik mis hem en mijn dochter heeft twee ouders nodig”, snikte ze voor het hof van beroep. De tranen mochten niet baten. De voorzitter van het hof veegde hun argumentatie helemaal van tafel. “Het verhaal van de onbekende inbreker grenst aan het absurde. Jullie hebben dit alles in scène gezet en een onschuldige man in koelen bloede vermoord!” Het verdict was nog zwaarder dan in eerste aanleg: 27 jaar cel. En zeggen dat ze bijna vrijuit waren gegaan.

