Bewoner overleeft uitslaande brand in Linkebeek niet, twee brandweermannen gered door collega’s

Brussel Parket wil 14 verdachten voor rechter doen verschij­nen voor rol bij aanslagen in Parijs

2 februari De Brusselse raadkamer zal op 24 februari beslissen welke verdachten in het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs voor de correctionele rechtbank moeten terechtstaan. Het federaal parket wil in het dossier 14 verdachten laten terechtstaan, en vraagt de buitenvervolgingstelling of de afsplitsing voor zes anderen.