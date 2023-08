RSCA Women speelt thuiswed­strij­den niet langer in Zaventem, wel in Neerpede

In tegenstelling tot vorig seizoen zal de eerste damesploeg van RSC Anderlecht haar thuiswedstrijden niet langer in het Gemeentelijke Sportstadion in Zaventem afwerken, maar wel in de RSCA Football Academy in Neerpede. Dat complex kreeg een grondige renovatie.