IN BEELD. Van Kuifje over optische illusies tot een ware Instagram­hit: dit zijn de mooiste metrostati­ons van Brussel

De Brusselse metro is meer dan enkel een vervoersmiddel. Wie de tijd neemt om rustig rond te kijken, zal binnen de stations heel wat prachtige en originele kunst ontdekken. Verspreid over de 69 haltes, sieren meer dan 80 werken de perrons en doorgangen van de hoofdstedelijke ondergrondse. Van een tekening van Hergé tot een geliefkoosde plek voor fotoshoots: we lijsten er de 8 opmerkelijkste van op.