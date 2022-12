365.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Linkebeek raakten jullie het meest in 2022: van een ongemanierde koerier tot een abonnement op de rechtbank

In november duiken er straffe beelden op van een pakjesbezorger van Amazon. De man staat de wachten aan de voordeur van Stéphanie (34) en opent doodleuk een pakje dat hij daar moet afleveren. “Ik was geschokt”, vertelt zij nadat ze de beelden van haar bewakingscamera zag. Onze redactie zocht uit wat je best doet als je koerier het niet zo nauw neemt met het woord ‘privacy’. Het is meteen het best gelezen stuk van 2022 in Linkebeek.

Eerder dit jaar denkt ook een masseuse misbruik te maken van haar job. De vrouw was door het massagesalon waar ze werkte aan de deur gezet, en dus ging ze maar bij een trouwe klant aan huis. Daarop sloot ze de 75-jarige man op, om er vervolgens met zijn computer en portefeuille vandoor te gaan. Het levert haar een jaar cel op.

Lees verder onder de video.

Drama in kraakpand

In februari vindt er een tragedie plaats in Linkebeek. Vier Brusselse tieners komen op het verkeerde moment op de verkeerde plaats terecht. Ze zijn in een kraakpand wanneer daar brand ontstaat. De jongste onder hen, amper 13, overleeft het drama niet.

Brokkenparcours van ex-parlementslid

Ook de gebeurtenissen rond voormalig Vlaams parlementslid Christian Van Eyken konden rekenen op heel wat belangstelling. Van Eyken en zijn vrouw lijken wel een abonnement op de rechtbank te hebben. Een stuk van vorig jaar haalt dit jaar opnieuw de top 10 in Linkebeek. Het koppel werd toen al in beroep tot 27 jaar cel veroordeeld voor de quasi perfecte moord. Van Eyken besloot echter alles uit de kast te halen om zijn onschuld te bewijzen, waardoor wij het artikel nog even van onder het stof haalden.

Lees verder onder de video.

Volledig scherm De beklaagden geven nog een laatste kus alvorens ze van hun vrijheid beroofd worden. © BELGA

Van Eyken trekt naar Cassatie en krijgt zowaar gelijk. Het proces van vorig jaar moet in april worden overgedaan aan het Hof van Beroep in Bergen. Daar krijgt hij uiteindelijk ‘slechts’ 20 jaar cel. Maar daarmee is de kous niet af. Tussen die twee processen door staan Van Eyken en zijn vrouw ook nog terecht voor fraude met een vervalst diploma. In die zaak krijgt hij uiteindelijk geen straf.

Laborelec maakt indruk

In diezelfde periode gooit Laborelec, een onderzoeksbedrijf van Engie, hoge ogen. 60 jaar geleden begon het verhaal met een laboratorium voor de Belgische elektriciteitssector. Nu is het bedrijf internationaal gerenommeerd. Er zijn 335 hooggespecialiseerde ingenieurs en technici in dienst en vestigingen in Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Wij gingen langs om kennis te maken.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Een beeld aan één van de onderzoeksinstallaties tijdens de rondleiding bij ENGIE Laborelec. © ENGIE

Baksteen in de maag

Dat de Vlaming een baksteen in de maag heeft, weten we al langer. In juni gingen we voor onze huizenjacht-rubriek op bezoek in Linkebeek, al had de lokale immo-makelaar zelf nog wat andere namen in gedachten. Wat dacht je bijvoorbeeld van Klein-Zwitserland of de Provence van de Brusselse Rand?

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.