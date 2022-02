13-jarige jongen overleden bij brand in kraakpad, drie minderjarigen gearresteerd

LinkebeekEen dertienjarige jongen uit het Brusselse is donderdagnacht overleden bij een brand in Linkebeek. Hij bevond zich met enkele minder- en meerderjarigen in de statige villa die officieel onbewoond was. Geen van de andere aanwezigen raakte zwaargewond. Het verblijf van maximum vier personen werd door de eigenares toegestaan in afwachting van de verkoop van de woning, iets waarvan de burgemeester niet op de hoogte was. Donderdagnacht zou een tiental personen aanwezig zijn geweest. Het onderzoek loopt volop.

De hulpdiensten werden donderdagnacht iets voor 2 uur opgeroepen voor een brand in de Hollebeekstraat. Bij aankomst ging het al om een uitslaande dakbrand. Er werd een reddingsoperatie opgestart om alle aanwezigen, een tiental in totaal, te evacueren. Sommigen weigerden in eerste instantie de woning te verlaten terwijl anderen probeerden te vluchten. Minstens enkelen onder hen zouden zich op zolder hebben bevonden toen de brand uitbrak. Eén van hen was zelfs naar het dak gevlucht en werd daar weggehaald door de brandweer. “Een dertienjarige jongen uit het Brusselse werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Hij was aanwezig met verschillende meerderjarige personen en nog drie minderjarige meisjes van 14 en 16 jaar oud. Net als de jongen komen de meisjes uit het Brusselse.” Het lichaam van de jongen werd aangetroffen op de zolderverdieping. Waarom hij niet op tijd weggeraakte is onduidelijk.

“Een branddeskundige en een wetsdokter werden aangesteld om de oorzaak van de brand én het overlijden te achterhalen”, vervolgt Blondeau. “Uit de eerste bevindingen van de branddeskundige blijkt dat er één brandhaard werd aangetroffen op een matras. Of de brand al dan niet opzettelijk werd aangestoken, kon voorlopig nog niet worden bepaald. Op het lichaam van de 13-jarige jongen zal later vandaag een autopsie worden uitgevoerd door de wetsdokter.”

De drie minderjarige meisjes werden gearresteerd en worden in de loop van de voormiddag verhoord om zo meer informatie over de omstandigheden te verkrijgen. “Na het verhoor zal met het parket Brussel, gezien de woonplaats van de minderjarigen, worden bekeken wie zich met het verder onderzoek zal gelasten”, besluit Blondeau. Wat de link is tussen de aanwezigen is niet duidelijk. Hoeveel meerderjarigen er precies aanwezig waren kan het parket niet zeggen omdat zij niet van hun vrijheid werden beroofd. Het huis telt een tiental kamers en in elke kamer waren matrassen aanwezig.

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Excentrieke ‘bewoners’

De situatie in de woning is op z’n minst bizar te noemen. Het huis werd heel lange tijd gehuurd door een familie, maar die vertrok ongeveer anderhalf jaar geleden. Sindsdien stond het gebouw leeg, maar daar kwam afgelopen zomer ongewild verandering in. “Er was een pyromaan aan het werk en die had twee of drie brandjes gesticht in de woning”, valt in de buurt te horen. “Maar bij de laatste brand bleken er toch bewoners te zijn. Zij konden helpen bij het identificeren van de pyromaan. De eigenares kwam na die laatste brand ter plaatse en stelde vast dat de sloten veranderd waren. Ze werd verrast door de bewoners. Die twee mannen wilden ter plaatse blijven, maar boden in ruil aan om het huis te verwarmen en enkele kleine herstellingen uit te voeren om een verdere verloedering te voorkomen. Er zou afgesproken geweest zijn dat er niet meer dan vier personen mochten verblijven.” De eigenares van het gebouw bevestigt dat ze op de hoogte was van de bewoners. “Het klopt dat het huis gekraakt was, maar de situatie zoals ze donderdagnacht was is uiteraard tegen alle afspraken in”, vertelt ze. Wat die afspraken precies waren wil ze niet zeggen. Wel zegt ze dat de krakers aanwezig mochten blijven tot het huis verkocht is. “Maar over de precieze feiten weet ik zelf ook niet veel”, luidt het. “Politie en burgemeester hebben mij deze voormiddag opgebeld en ik ben zelf ook enorm in shock. Zo lang het onderzoek loopt ga ik ook geen verdere commentaar geven.”

Over wie de woning betrokken had en met hoeveel ze waren lopen de reacties in de buurt uiteen. “Ik heb weet van twee mannen”, vertelt een buur ons. “Eén excentriekeling, ik schat hem zo’n zeventig jaar. Hij droeg altijd een punthoedje en een bermuda of kilt. De andere man was jonger. Een man uit Frankrijk – ik schat hem rond de dertig jaar. Hij was heel vriendelijk en nodigde mij zelfs eens uit voor een koffie. Met die twee mannen hebben we ook nooit problemen gehad. Volgens mij was er een overeenkomst dat er vier personen mochten verblijven, maar buiten die twee mannen heb ik nooit iemand gezien.” Een andere buur zegt de afgelopen weken of maanden wel in de tuin jonge kinderen te hebben opgemerkt. Twee jonge tieners die met een hond speelden.

“Zeer kwaad en geshockeerd”

Burgemeester Yves Ghequiere (Link@Venir) zegt niet op de hoogte te zijn geweest over de situatie. “Vandaag pas heb ik vernomen dat het huis bewoond werd”, zegt hij. “Wel wist ik dat de eigenares de intentie had om er mensen te laten verblijven. Ze heeft met mij daarover enkele maanden geleden een gesprek gehad en ik heb toen duidelijk gezegd dat ik dat geen goed idee vond. Voorts heb ik daarover niets meer vernomen en er werden geen afspraken gemaakt. Volgens mij was het voor eigenares een vorm van geruststelling dat er zo toch bewaking van de woonst was. Zelf hoorde ik ook dat er een overeenkomst was voor vier personen. Met de beste bedoelingen waarschijnlijk, maar je weet met krakers uiteraard nooit wie je precies in huis haalt. Op dit moment ben ik dus voornamelijk zeer kwaad en geshockeerd. Ongelofelijk dat zo’n jonge jongen het leven erbij heeft gelaten. Zelf kan ik het echt niet begrijpen. Maar meer informatie over de situatie en wie daar nu precies verbleef heb ik niet. Het onderzoek loopt en ik denk dat we dat alleen maar kunnen afwachten.” Ghequere bevestigt ook dat er een tijdje geleden enkele brandjes in de woning werden gesticht en dat de pyromaan toen geïdentificeerd kon worden.

LEES OOK:

Volledig scherm © Tom Vierendeels