Zwembad Lille opent ten laatste in zomer van 2024: “Het zal onze inwoners én scholen veel deugd doen”

Het was ooit een speerpunt van N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, zwemmen in eigen gemeente. Dat nu de eerste steen is gelegd maakt burgemeester Marleen Peeters (N-VA) dan ook een tevreden iemand. “Sinds 2012 al zitten we zonder zwemwater voor onze inwoners. Dat we nu na jaren onderhandelen en plannen eindelijk gestart zijn, doet ons allemaal deugd. De diensten hebben veel en goed werk geleverd en het overleg met Sportoase is ook altijd constructief verlopen. Het zal niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor de scholen deugd doen dat ze eindelijk weer in eigen gemeente terechtkunnen. En bovendien zal het ook veel praktischer zijn. Het oude zwembad (waar nog altijd een juridische procedure voor loopt na en foutgelopen renovatie, red) was te klein voor zwembaden en er waren nauwelijks voorzieningen voor senioren.” De gemeente is ook in overleg met Kasterlee en Zoersel om ook die scholen toe te laten in Lille te komen zwemmen.

Brasserie

Voor Sportoase is dit de twintigste locatie die ze gaan beheren met daarnaast nog Evergem en Sint-Niklaas die in opbouw zijn. De bouwwerken in Lille zouden normaal tegen de zomer van 2024 moeten afgerond zijn. “Het zwemcomplex krijgt een sportbad van 25 meter met een beweegbare bodem”, zeggen Marleen Peeters en Michael Schouwaerts van Sportoase. “Daarnaast een peuter- en kleuterzone met veel animatie en fonteintjes, een glijbaan, sauna, een fitness en een whirlpool. De bestaande cafetaria wordt gekoppeld aan een gloednieuwe brasserie waar gezonde voeding centraal zal staan. Daar komt ook een terras aan met zicht op de sportsite.” In het licht van de huidige energiecrisis is het ook niet onbelangrijk dat er op vlak van duurzaamheid ook wordt geïnvesteerd. “Ons zwembad wordt altijd op een chloorarme manier gedesinfecteerd”, zegt Michaël Schouwaerts. “Op de daken komen ook zonnepanelen. Het spoelwater wordt via een speciaal systeem omgezet in zwembadwater. Voor het sanitair maken we dan weer gebruik van hemelwater en heel het gebouw wordt voorzien van LED-verlichting.

Buitensporten

Tegelijkertijd met de bouwwerken aan het zwembadcomplex zelf, wordt er ook werk gemaakt van een volledig vernieuwde buitenaanleg en buitensportinfrastructuur. “De atletiekpiste wordt vernieuwd en uitgebreid, want daar komt ook ruimte voor kogelstoten, speerwerpen, discuswerpen en ver- en hoogspringen. Skaters kunnen dan weer terecht op het nieuwe skateterrein en de BMX-ers op een gloednieuw BMX-parcours. Voor de allerkleinsten is een nieuwe speeltuin voorzien. Er komen ook nog terreinen waarop allerlei soorten beachsporten kunnen beoefend worden. De bedoeling is wel dat tijdens de werken de bestaande infrastructuur nog zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor de sporters.”

Het zwembad in cijfers

De totale vloeroppervlakte bedraagt 2.055 vierkante meter waarvan 1.375 op het gelijkvloers en 680 op de eerste verdieping. Het sportbad is net geen 255 vierkante meter groot en heeft een inhoud van 425.000 liter. Er zijn zeven oefenbanen en vijf sportbanen. De temperatuur van het water zal 28 graden bedragen. Het peuterbad is net geen 55 vierkante meter groot en heeft een temperatuur van 32 graden. Er worden in totaal 13 individuele kleedkamers voorzien, vier familiekleedkamers, zes groepskleedkamers en twee voor andersvaliden. Spullen kunnen achtergelaten worden in een van de 164 lockers. De fitness zal een oppervlakte hebben van net geen 300 vierkante meter. De brasserie wordt 368 vierkante meter groot met een terras van 106 vierkante meter.

