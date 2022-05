Zwaar onweer richt ernstige schade aan in Lille

Lier RESTOTIP. Peking: Chinese speciali­tei­ten met de glimlach geserveerd

Zin in iets nieuws, maar je weet niet waar zoeken? In deze reeks lees je elke week over een horecazaak die het ontdekken waard is. Deze keer gaan we langs bij Chinees restaurant Peking, dat recent van de ene kant van de Lierse Grote Markt verhuisde naar de andere.

13 mei