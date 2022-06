Zestigtal jongeren ruimen camping Sunrise op in ruil voor gratis tickets

LilleDinsdag kwamen een zestigtal jongeren naar de campings van Sunrise Festival om er te helpen opruimen. In ruil voor hun werk werden ze getrakteerd op een lunchpakket én twee tickets voor Sunset Festival in september.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sunrise Festival was afgelopen weekend weer een denderend succes. Dat het gezellig was, bleek maandag ook uit het vele afval dat de festivalgangers hadden achtergelaten op de campings. “Er is veel achtergebleven op de campings, net als elk jaar. Nu lijkt het misschien meer omdat het al zo lang geleden is”, grapt organisator Marijn Venmans. “Dit jaar was er wel veel volk dat nog nooit naar een festival geweest was. Ze moeten het misschien nog wat leren. Ach ja, het hoort erbij.”

Volledig scherm Een zestigtal jongeren steekt de handen uit de mouwen in ruil voor gratis festivaltickets. © Marijn Venmans

Toch maakte de organisatie zich wat zorgen om alles tijdig opgeruimd te krijgen. “Heel wat vrijwilligers en personeelsleden zijn uitgevallen voor de opkuis. Daarom hebben we een leuk filmpje opgenomen met dj Pat B en Ronny Retro met daarin een oproep om mee te helpen opruimen in ruil voor twee gratis tickets voor Sunset Festival in september”, vertelt hij. “Daar is toch best veel reactie op gekomen. Na een zestigtal inschrijvingen hebben we de actie stopgezet. De meeste helpers die hier vandaag zijn, waren afgelopen weekend overigens zelf ook op het festival te vinden.” Kortom, die gratis tickets zullen zeker benut worden door de helpende handen.

Eat & greet

Naast de tickets werden de helpers ook beloond met een stevig lunchpakket en een ontmoeting met enkele artiesten die zopas op Sunrise stonden. “Het is dus een ‘eat & greet’. (lacht) Zes dj’s stropen vandaag ook de mouwen op om hier alles op te ruimen. Knap toch? En de sfeer zit goed. Het is mooi weer en de mensen amuseren zich. Die campings zijn in no-time opgeruimd.”

Volledig scherm Op de campings van Sunrise Festival moest dinsdag nog veel opgeruimd worden. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Op de campings van Sunrise Festival moest dinsdag nog veel opgeruimd worden. © Liese Demeulenaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.