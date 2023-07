Zes verdachten gearresteerd in grootschalig onderzoek naar bezit en handel van verboden wapens en drugs

Big Jump voor betere waterkwali­teit in Kasterlee geannu­leerd wegens... slechte waterkwali­teit

De Big Jump, de actie waarbij mensen over heel Europa in het water springen om aandacht te vragen voor betere waterkwaliteit, kan zondag 9 juli niet doorgaan in Tielen (Kasterlee). De reden? Door de vele buien van de afgelopen dagen zitten er te veel bacteriën in het water van de Aa.