Wensbeeld Wechelderzande is na zeven jaar (bijna) helemaal klaar “Dorpsfeest op 3 juli om alles te ontdekken”

WechelderzandeDe voorbije jaren kreeg het centrum van Wechelderzande een complete make-over. Ongeveer zeven jaar na de eerste plannen werden Hof d’Intere, het centrum en Den Hert in een nieuw kleedje gestoken. Nu is het de bedoeling om op termijn het zware verkeer zoveel mogelijk te weren. Op zondag 3 juli wordt er een dorpsfeest georganiseerd.

Het gemeentebestuur maakte jaren geleden een ‘Wensbeeld Wechelderzande’ op in samenspraak met de inwoners. Dat gebeurde in november 2015 tijdens een debatavond en in april 2016 volgde er nog een tweede waarna het studiebureau Omgeving het Wensbeeld Wechelderzande uittekende. Ondertussen zijn de grootste werken afgerond. Maar wat is er nu veranderd?

Volledig scherm Deelgemeente Wechelderzande werd volledig in een nieuw kleedjes gestoken de voorbije jaren. © Gemeente Lille

Hof d’Intere

In een eerste fase werd de onderbegroeiing weggehaald waardoor het kasteel weer echt zichtbaar werd vanop straat en ook de monumentale bomen beter tot hun recht komen. “Omdat het park open is gemaakt, werd ook het veiligheidsgevoel vergroot”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Daarnaast hebben we de vest rond het kasteel proper gemaakt en werd er regenwater ingepompt zodat er permanent water in blijft staan. We hebben over de vest ook nieuwe fiets- en voetgangerstoegangen voorzien.”

Parkeergaard

Naast het Hof d’Intere is er een parkeergaard gemaakt aan de Veldelmansweg. Daar is er plaats voor 48 wagens. De parking is omringd met bomen en de parkeerplaatsen zijn aangelegd in een halfzachte verharding met gras. Vanuit de parkeergaard zijn er toegangen gemaakt naar Hof d’Intere. De voormalige parking voor het Hof d’Intere is een groenzone geworden en er is een langparkeerstrook gemaakt voor de bewoners van de Heymansstraat.

Dorpshart

De zone rond de kerk onderging ook een grote metamorfose. Het dorpshart is een dorpstuin geworden.Deze tuin is in verbinding gebracht met het parking rondom Hof d‘Intere en de pastorijtuin. Trage wegen verbinden alle gebieden. De voormalige jongensschool ging er voor tegen de vlakte. “Het dorpsplein moet in de toekomst een plein worden waar markten, kermissen en andere festiviteiten plaatsvinden”, klinkt het. “Een deel is ingericht als parking, maar als er grote ceremonies of andere grote evenementen zijn kan het volledig gebruikt worden als parking. De brede aansluiting van de Vlimmersebaan met de Oostmalsebaan wordt in de toekomst nog versmald. Hierdoor is er meer ruimte voor caféterrassen en voor enkele langsparkeerplaatsen op de Vlimmersebaan. De as van de Heymansstraat werd verlegd richting kerk zodat er aan de zijde van de kleinhandelszaken ruimte vrijkomt voor kortparkeren en caféterrassen.”

Den Hert

Den Hert is het historische gedeelte van Wechelderzande en daar staat ook het oudste huis van het dorp. De monumentale bomen kregen er meer ruimte en in de groene ruimte kwam een zitbank. Er werd ook een nieuwe boom aangeplant. Rond de oude bomen is het parkeren verdwenen. Dat kan nu langs de Pulsebaan. “Het nieuwe buurtpleintje legt de nadruk op een aangename en veilige ruimte voor fietsers en voetgangers en versterkt het trage netwerk”, klinkt het.

Zwaar vervoer

Maar volledig afgerond is het Wensbeeld Wechelderzande nog niet. “De functie van de meeste gebouwen waar verenigingen zijn gehuisvest wordt in het wensbeeld herbekeken of geoptimaliseerd”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “We hebben het dan over de oude maalderij, Hof d’Intere, de kerk en de pastorij. Voor Hof d’Intere wordt er een belangrijkere rol weggelegd. Daarnaast is het de bedoeling om de N153 Oostmalsebaan-Gebroeders De Winterstraat om te vormen tot een lokale weg. Dat zal niet voor de nabije toekomst zijn, maar eens dat gebeurd is kan ook het vrachtwagenverkeer geweerd worden.”

Alle inwoners zijn op 3 juli tussen 13.30 en 16.30 uur welkom om te komen kijken. In de Heymansstraat worden er volksspelen georganiseerd en kan iedereen een toertje wagen op een gekke fiets. Op het dorpsplein staan dan weer springkastelen opgesteld en in Den Hert een speleobox. Wie dorst heeft kan terecht op de terrassen van café Den Toerist en ThuisBrouwerij Florik.

