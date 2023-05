WEER. Zwaarbewolkte ochtend en lichte regen in Lille

Van fuif over muurschil­de­ring tot workshops mindful­ness: stem op je favoriete jeugdpro­ject

‘Jong in Malle’ vormt in 2023 het jaarthema voor de gemeente Malle. In kader daarvan waren originele projecten voor of door jongeren welkom. De beste voorstellen krijgen een subsidie tot wel 3.000 euro. Iedereen kan nog tot en met zondag stemmen op zijn favorieten.