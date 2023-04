WEER. Vanochtend bewolkt weer in Lille

Voetbal derde nationale B Jordi Kreydt en ASV Geel willen bij buren van Wezel laatste strohalm in titel­strijd grijpen

Net als bij leider Wezel begint ook bij ASV Geel de spanning toe te nemen. De titelstrijd wordt, net als vorig seizoen in eerste provinciale, opnieuw op het sportieve scherp van de snee afgewerkt. In tegenstelling tot Wezel heeft Geel nog niks in handen. Voordeel is dat dat eveneens voor Termien en Houtvenne het geval is.