WEER. Vanochtend bewolkt weer in Lille

Uitslaande brand in apparte­ments­ge­bouw in Beerse: twaalf personen naar ziekenhuis, één bewoonster zwaarge­wond

In Beerse is maandagochtend brand uitgebroken in een appartementsgebouw in de Tulpenstraat. Twaalf mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen, de 85-jarige bewoonster van het getroffen appartement, is met zware verwondingen opgenomen in het Stuyvenbergziekenhuis in Antwerpen.