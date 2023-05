WEER. Kans op mist in Lille vanochtend

Jager die ara Rambo uit de lucht schoot vrijgespro­ken: “Dit is een ‘license to kill’ voor alle Vlaamse jagers”

“Ik begrijp het écht niet.” Zo noemt Anthony Godfroid, de advocaat van Joseph Verdyck (65), het oordeel van het Antwerpse hof van beroep over ‘Rambo’. Rambo was een ara, die door jager Patrick V. (58) uit de lucht werd geschoten tijdens een ‘free flight’ in Westmalle. Het hof van beroep sprak V. echter vrij over de hele lijn. “Het zou me niet verbazen als ze nu post gaan vatten bij de Antwerpse Zoo in de hoop dat zo’n vogel daar ontsnapt”, meent Godfroid.