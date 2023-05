WEER. Kans op helder weer vanochtend in Lille

“Pinten pakken met een Gram­my-win­naar, alleen in den Biebob kon dat”: metalfans treuren nu muziektem­pel voorgoed gesloten is

Graspop is er geboren en menig internationale metalband heeft er opgetreden - zelfs Sabaton speelde er ooit (twee keer) -, maar nu dreigt rock- en muziektempel ‘den Biebob’ voorgoed verloren te gaan. Nieuws dat in Vosselaar, en ver daarbuiten, hard aankomt. Fans van het eerste uur hebben dan ook vele mooie herinneringen aan de zaal. “Eigenaar Bob Schoenmaekers heeft met den Biebob, Heavy Metal als muziekgenre op de kaart gezet in de Benelux. Altijd hing er warme sfeer, maar de ziel van het muziekcafé van weleer is toch wat verdwenen de laatste tijd.”