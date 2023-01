Weduwe Ann lanceert oproep naar verloren trouwring met as van overleden echtgenoot: “Het is het laatste wat ik nog van hem heb”

Lille/Antwerpen/HoogstratenAnn Lenaerts uit Wechelderzande, de weduwe van Dominique De Pryck die vorig jaar zeer plotseling overleed aan kanker, is dinsdagavond ongezien haar trouwring verloren in Antwerpen. Het sieraad is haar heel kostbaar, aangezien de ring as bevat van haar overleden echtgenoot. De dame lanceert daarom een oproep op sociale media in de hoop de ring terug te vinden.

De 44-jarige Dominique De Pryck voelde zich eind maart vorig jaar plotseling niet goed en ging naar het ziekenhuis. Daar kreeg hij na enkele onderzoeken te horen dat hij aan een hardnekkige kanker leed en palliatief was. Als laatste wens stapte hij op 2 april vanuit zijn ziekenhuisbed toch nog in het huwelijksbootje met zijn vriendin Ann Lenaerts. Amper anderhalve week na zijn onwaarschijnlijke diagnose overleed hij, op 6 april. Zijn vrouw Ann liet een gouden trouwring maken met daarin as van Dominique en de inscriptie ‘Dominique-Ann 02-04-2022’ als tastbare herinnering van hun liefde.

Ann en haar overleden echtgenoot Dominique.

Los

En dat kostbare sieraad is Ann nu afgelopen dinsdag verloren na een bezoekje aan Don Vitalski’s Legendarische Dinsdag Club in Antwerpen. “Toen ik applaudisseerde, voelde ik al dat mijn ring wat loszat. Ik zei zelfs nog tegen een vriendin die naast me zat dat ik ermee moest oppassen. Sinds het overlijden van Dominique ben ik namelijk wel wat afgevallen, waardoor mijn vingers slanker zijn dan bij onze trouw”, vertelt Ann. “Iets na 22 uur wandelden we terug naar onze auto. Pas daarna merkte ik dat ik mijn ring ergens verloren was.”

Ann nam contact op met de medewerkers van de Dinsdag Club en zij kamden meteen de hele zaal uit, tevergeefs. Ook in Anns wagen is de ring nergens te bespeuren. Ze vermoedt daarom dat ze het sieraad op straat verloor. “We liepen na de voorstelling via de Ommeganckstraat, de Carnotstraat en de Turnhoutsebaan tot aan de ring, waar onze auto geparkeerd stond. Het was ook een koude avond, waardoor je vingers nog dunner worden. Ik gok dus dat m’n trouwring simpelweg van mijn vinger gegleden is tijdens die wandeling”, zegt ze.

Ann verloor haar trouwring met de as van haar overleden echtgenoot Dominique.

Eerlijke vinder

Het is dus zoeken naar een speld in een hooiberg, maar Ann geeft de hoop nog niet op. Ze lanceerde een oproep op sociale media die intussen al massaal werd gedeeld. Ook liet ze de ring seinen bij de politie. “Ik heb nog geen concrete reacties gekregen, maar ik hoop echt dat ik de ring snel terug in handen heb”, zegt Ann. “Het is vorig jaar allemaal zo ontzettend snel gegaan met Dominique. Op amper een paar dagen was hij plots weg. Deze trouwring is voor mij eigenlijk het laatste dat ik nog van hem heb, zo voelt het toch. Ik heb zelfs een beloning voorzien voor de eerlijke vinder. De ring is me zo waardevol dat ik er zo veel voor over heb”, besluit ze.

Wie de ring vindt, kan het sieraad binnenbrengen bij de politie of een mailtje sturen naar Ann op het e-mailadres ann.lenaerts@proximus.be.

Ann en haar overleden echtgenoot Dominique.

