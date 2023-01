Het college van Lille voerde in september 2019 de titel van ereburger in. Walter Driesen wordt de vierde ereburger van Lille. Eind 2019 werd ex-verzetsstrijder Boni Mellaerts uit Gierle de eerste ereburger van Lille. Begin 2020 werd de vermoorde veearts-keurder Karel Van Noppen uit Wechelderzande postuum ereburger. In oktober 2021 kreeg Richard Celis, oprichter van scouts Lille, als derde de titel van ereburger van Lille.

Veel respect

“Walter Driesen heeft een lange palmares in onze gemeente”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “In 1968 was hij medestichter en secretaris van Davidsfonds Poederlee. In 1987 en 2012 was hij mede-regisseur van de 25-jaarlijkse Hegge-ommegang. In 1987 jaar werd hij ook bestuurslid van Heemkundige Kring Norbert De Vrijter. Sinds dat jaar publiceert hij elke editie een artikel in het historisch jaarboek van de Heemkundige Kring. Hoewel Walter ondertussen verhuisd is, blijft hij aanwezig in onze gemeente via Hegge Poederlee vzw en de Heemkundige Kring Norbert De Vrijter.”