Vuurwerk met oud op nieuw kan met vergunning: “Maar we gaan geen vergunningen geven”

Het eindejaar nadert en dat betekent dat ook de discussie rond het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling weer opduikt. In Lille is het lokaal bestuur duidelijk: het UGP verbiedt het en burgemeester Marleen Peeters is ook niet van plan om vergunningen uit te schrijven. “Ik vind het persoonlijk best gevaarlijk", zegt Marleen Peeters. “Het gebeurt in groep en er is al wel wat gedronken. Het is ook geen alledaagse activiteit. De eventuele gevolgen zijn ook vele malen zwaarder dan de luttele minuten feestplezier. Maar als schepen van dierenwelzijn sta ik het ook niet doe omdat het niet aangenaam is voor huisdieren en paarden.”