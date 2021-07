Vrouw krijgt verkeerde vaccin als tweede inenting: “Foutje, maar medisch is er geen gevaar”

Lille/KasterleeEen vrouw uit Lille heeft woensdag per ongeluk een verkeerd vaccin gekregen in het vaccinatiecentrum van Tielen. In plaats van een tweede Pfizervaccin kreeg ze een AstraZeneca toegediend. “Een fout van het vaccinatiecentrum, maar kwaad kan het niet”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de vaccinatietaskforce. Voor de zekerheid krijgt Priscilla Van Boven over twee weken wel haar tweede inenting met – hopelijk – Pfizer.

Priscilla Van Boven trok woensdag voor de tweede keer naar het vaccinatiecentrum van Tielen om er haar prik te halen. Toen na de inenting bleek dat ze AstraZeneca had gekregen in plaats van Pfizer, was er toch even paniek. “De verpleegster haalde er meteen de arts bij”, vertelt Priscilla Van Boven. “Die zei dat het waarschijnlijk geen kwaad kon. Maar honderd procent zekerheid kon of wilde niemand mij geven. Ondertussen heb ik wel opnieuw een uitnodiging gekregen om alsnog mijn tweede Pfizervaccin te gaan halen. Al ben ik daar ook niet helemaal gerust in, want ik heb een immuniteitsaandoening en specialisten van het UZ Gent zijn er niet helemaal voor te vinden dat ik een derde prik moet krijgen.” Priscilla vindt het vooral vervelend dat er weinig of geen informatie gegeven kan worden. “De fout is gebeurd, maar wat als er nu wel medische gevolgen zijn? Wat gaat er dan gebeuren? Ik hoop toch nog de nodige informatie te krijgen. Ik vraag me ook af of er in België nog mensen zijn die het hebben voorgehad.”

Beschermingsgraad

Dirk Ramaekers, hoofd van de vaccinatietaskforce, wil Priscilla Van Boven geruststellen. “Het is een foutje en het had in principe niet mogen gebeuren natuurlijk”, zegt Ramaekers. “Maar kwaad kan het zeker niet. Het enige dat we niet kunnen garanderen, is dat ze dezelfde beschermingsgraad heeft zoals ze zou hebben gehad na twee keer Pfizer. Daarom is het zeker niet slecht dat ze alsnog haar tweede Pfizervaccin krijgt. Maar nogmaals, naar veiligheid is er geen probleem. Misschien dat ze wel wat meer kans heeft op bijwerkingen, maar niet meer dan dat. Op haar vaccinatiepaspoort zullen dan weer de drie inentingen staan. Digitaal is het misschien een probleem, maar dat zullen we dan wel rechtzetten als dat niet in orde komt.”

Foutje

Blijft natuurlijk wel de vraag hoe het is kunnen gebeuren dat Priscilla een verkeerd vaccin kreeg. “Er is inderdaad een fout gebeurd”, zegt dokter Stefan Teughels van Eerstelijnszone Middenkempen. “Het gaat om twee lijnen naast elkaar met eenzelfde wachtkamer. Normaal zijn er verschillende kwaliteitscontroles, maar blijkbaar is er toch iets kunnen mislopen. Medisch gezien is er géén gevaar en we hebben ook meteen alles in het werk gesteld om haar zo snel mogelijk die tweede Pfizer te bezorgen.”