Vrouw (54) dood aangetroffen in bakkerij in Wechelderzande: politie beschouwt het momenteel als moord

Een 54-jarige vrouw werd deze ochtend even voor 8 uur aangetroffen in de kelder van een bakkerij in het centrum van Wechelderzande. De recherche van PZ Regio Turnhout ging ter plaatse. Er bleken verschillende verdachte elementen, waarop het labo en de wetsdokter werden gevorderd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de vrouw met geweld om het leven is gekomen. Slachtofferbejegenaars ontfermen zich over de familie van het slachtoffer.