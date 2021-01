Vrouw (29) ontsnapt na gijzeling van vier dagen door ex: “Ik werd gefolterd voor de ogen van mijn zoontje”

Lille Bewoners woonzorg­cen­trum Lindelo krijgen deze week eerste coronavac­cin: “Vrijdag wordt onze D-Day! Iedereen is écht opgelucht”

4 januari De bewoners van het woonzorgcentrum Lindelo in Lille kunnen zich geen betere start van 2021 voorstellen. Aanstaande vrijdag zullen alle 155 bewoners én de 15 bewoners van de serviceflats een coronavaccin krijgen. Drie weken later zal zelfs het tweede vaccin volgen. “Iedereen, echt iédereen ziet vrijdag als D-Day. We zijn zo gelukkig dat we erbij zijn”, zegt directeur Kris Breugelmans. Een dag eerder is ook Sint-Barbara in Herselt aan de beurt en als alles goed verloopt volgt een dag later De Witte Bergen in Kasterlee.