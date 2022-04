Vrouw (26) overleden na verkeersongeval in Lille

Vorselaar Na Fir Bolg Festival pakt uit met wereldster Amy Macdonald: “Onze grootste, strafste en bekendste artiest ooit!”

Een wereldzangeres in Vorselaar? Absoluut! Het wordt een blij weerzien met de Belgische fans tijdens het enige zomerse optreden in België van de Schotse Amy Macdonald op de festivalweide van Na Fir Bolg. De organisatoren van het festival zijn maar al te fier dat ze deze internationale artiest konden strikken voor het festival dat plaatsvindt op 1, 2 en 3 juli. En dat geitenwollensokkenfestival? Dat is men aan Sassenhout al lang niet meer.

14 april