Vrienden van opgepakte verdachte in ‘bakkerijmoord’ vol ongeloof: “Fysiek enorm sterk, maar Serge gaat elk conflict uit de weg”

wechelderzande Moord op geliefde bakkers­vrouw Ilse dompelt Wechelder­zan­de onder in rouw: “Sfeer tijdens kerstavond gaat bedrukt zijn”

Een dag na de moord op Ilse Michiels (54) blijft Wechelderzande (Lille) verweesd achter. Niemand in het dorp die begrijpt waarom net Ilse, de goedlachse en vriendelijke bakkersvrouw, met geweld om het leven is gebracht. Dat Ilse enorm geliefd was, blijkt uit het herdenkingshoekje aan de bakkerij dat intussen vol bloemen en kaarsjes ligt. “Dat zoiets gebeurt in zo’n klein, slaperig dorpje is niet te vatten.”

25 december