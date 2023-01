Vrienden en familie herdenken vermoorde bakkersvrouw Ilse met ballonnen op dag dat ze 55 zou geworden zijn: “Haar dood is nog steeds niet te vatten”

wechelderzandeAan bakkerij Mariën in Wechelderzande (Lille) herdachten kennissen, vrienden en familieleden zondagnamiddag Ilse Michiels, de werkneemster die twee weken geleden met geweld om het leven werd gebracht. Aangezien ze zondag 55 jaar geworden zou zijn, was initieel het plan om 55 ballonnen ter ere van haar op te laten. Het werden er uiteindelijk zo’n 150, gezien de massale opkomst. “Ilse was een fantastische vrouw met een gouden hart.”

Ilse Michiels uit Tielen (Kasterlee) werd op vrijdagochtend 23 december vermoord in bakkerij Mariën in Wechelderzande, toen ze er net aan haar shift begonnen was. De moord ging als een schokgolf door het dorp, want de immer vriendelijke bakkersvrouw was er erg geliefd. Daarom namen enkele kennissen en vrienden het initiatief om op zondag, de dag dat ze 55 jaar zou zijn geworden, ballonnen op te laten aan de bakkerij, om Ilse te herdenken.

Het herdenkingsmoment bracht zo’n 150 mensen op de been. Naast vrienden en buurtbewoners waren ook de ouders en kinderen van Ilse aanwezig. “We hebben aan haar familie gevraagd of we dit mochten organiseren om Ilse te herdenken, want ze was echt een fantastische vrouw met een gouden hart”, vertelt Desselaar Rudy Stappers, een van de organisatoren.

Hartjesballonnen

“We wilden 55 ballonnen oplaten om haar 55ste verjaardag te herdenken, maar het zijn er meer geworden omdat er zoveel volk was. Ik denk dat er zeker 150 mensen gekomen zijn en we hebben iedereen een ballon gegeven. Voor de familie hadden we enkele hartjesballonnen voorzien waaraan zij nog een boodschap voor Ilse konden hangen.”

Zelf kende Rudy Ilse al jarenlang. “Ik ken ze al van toen ze in de bakkerij in Kasterlee stond. Ik kwam er regelmatig langs en ze was echt een vriendin geworden. Haar dood is nog steeds niet te vatten. Zoiets pakt je en kan je nooit vergeten. We zullen haar ook zeker nooit vergeten. Als we kunnen, komen we hier volgend jaar terug om haar te blijven herdenken.”

Volledig scherm Er was zondagnamiddag veel volk aanwezig om Ilse te herdenken. © Wouter Demuynck

