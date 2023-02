VK De Valk ‘adopteert’ blauwwitte kleuren van Gierle

FC Gierle is opgegaan in de nieuwe fusieclub KVC Lille United en daardoor waren de blauwwitte kleuren van verdwenen. Maar sinds dit weekend is daar verandering in gekomen. “Het hart van menig Giels voetbalsupporter bloedde omdat de blauw-witte kleuren van hun ploeg na meerdere decennia niet langer te zien waren in Gierle”, zegt Lars Vervoort. “Maar daar is dus verandering in gekomen. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan en omdat Gierle niet Gierle is zonder een voetbalploeg die in blauw-wit speelt, heeft VK De Valk vol trots de Gielse kleuren geadopteerd en speelt het vanaf vandaag in zijn nieuwe outfit.”