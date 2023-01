Vennestraat afgesloten voor herstellingswerken vanaf 17 januari

Malle/Kapellen Driekonin­gen gaan van deur tot deur: “Mijn zoontjes zingen graag”

Op 6 januari vieren we Driekoningen. Enkele verklede groepjes gingen van deur tot deur om te zingen in ruil voor een centje of wat lekkers. “Toen ik mijn zoontjes vertelde dat ik vroeger ging driekoningenzingen met mijn broer en zussen, wilden zij dat ook zelf heel graag doen”, lacht mama Kim Van Roosbroeck (36), die met haar kinderen Roan (4) en Raf (7) op pad was in Westmalle.

