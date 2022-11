Veertig Kempense restaurants behalen score in nieuwe restaurantgids Gault & Millau: enige nieuwkomer is U-Ziel in Geel, De Pastorie behaalt opnieuw hoogste score in de Kempen

De nieuwe restaurantgids van Gault & Millau telt in totaal 210 Antwerpse restaurants. In Beerse geraakte De Zeeuwse Bron vorig jaar opnieuw in de gids met 13 op 20 en dit jaar doen ze zelfs nog een half puntje beter (13,5). In Geel staan De Cuylhoeve (15), La Belle (14,5), Zjalto (13) en Woods (12) opnieuw in de gids. Nieuwkomer daar is U-Ziel met 13 op 20. In Lille scoren Terroir (14,5) en Remise (12), beiden uit Gierle, opnieuw hoge ogen. In Herentals geraken 12 by Helsen (13), Bistro Julienne (13), Tafereel (13) en Link 21 (12) opnieuw in de gids. In Herenthout gaat het om Les Deux (12). Resto 136 is met een score van 13 op 20 een ‘klassieker’ aan het worden in Hoogstraten. Hof ter Hulst in Hulshout scoort ook weer een mooie 15 op 20.