Uitslaande brand in boerderijloods veroorzaakt enorme rookpluim

Het vuur ontstond om nog onbekende reden in een schuur waar landbouwvoertuigen gestockeerd stonden. Vermoedelijk zou er eerst een van de tractors in de schuur vuur gevat hebben. Wegens de mazout in het voertuig konden de vlammen zich razendsnel verspreiden, waardoor het al gauw om een uitslaande brand ging. Wegens de enorme hitte sprongen ook de banden van de voertuigen in de loods. Daardoor waren er in de buurt enkele explosies te horen. Ook een deel van het gras rondom het gebouw ging in vlammen op.