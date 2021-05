Tiener overleden nadat auto met vijf jongeren tegen boom crasht: bestuurder was onder invloed

Het ongeval gebeurde rond 1 uur op de Poeyelheide in Gierle. Een auto met daarin vijf jongeren ging rechtdoor in een bocht en botste tegen een boom. Eén van de inzittenden, een 18-jarige uit Kasterlee, raakte levensgevaarlijk gewond. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder bevestigde maandagmiddag dat hij overleden is aan de opgelopen verwondingen. Vrienden van de jongeman plaatsten rouwberichten op sociale media. “Makker, ik kan het niet geloven. Goede kerel met een gouden hart die we nooit meer vergeten. Maak het goed daar boven. De herinneringen houden ons samen", klinkt het onder andere.