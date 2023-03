Tentoonstelling zet 100 jaar voetbal in Poederlee in de kijker

De lokale voetbalclub VC Poederlee verdween in 2021 door een fusie met de clubs van Lille en Gierle tot KVC Lille United. Desondanks is de lokale club van Poeyel deze week weer springlevend dankzij een grote tentoonstelling, die je alles over de geschiedenis van de club leert. “Zo organiseerde onze club in 1938 een benefietmatch tegen Badjou, de toenmalige keeper van de nationale ploeg. We hadden toen goede connecties”, lacht Jos Heylen, een van de organisatoren. “Maar bezoekers vinden hier ook foto’s en krantenartikelen uit de oude doos, gadgets, handdoeken, oude truitjes en zo veel meer. Veel ervan komt uit persoonlijke archieven.” Voor de officiële opening van de tentoonstelling tekenden alvast heel wat oud-spelers en supporters present voor een fijne reünie.

De organisatie nam zaterdagavond ook even de tijd om drie belangrijke personen in de bloemetjes te zetten. “Zo is Jos Loots jaar en dag onze persverantwoordelijke geweest. Ook startte hij jaren gelden - samen met Marcel Wuyts, Marcel Willemsens, Charel Vandenbroeck, Fons Sas, Gust Cuylaerts en Jos De Peuter - onze jeugdwerking op”, vertelt Jos. “Ook Sooi Vissers wilden we bedanken. Als manusje-van-alles heeft hij - zo lang ik me kan herinneren - onze terreinen verzorgd. Tot slot huldigden we ook Sooi Willems. Hij was een speler in de jaren 60 en 70, maar leidde ons in 1981 naar onze eerste kampioenstitel als trainer. Ook is hij jarenlang bestuurslid geweest.”