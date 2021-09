Supporterscafé van Wout van Aert in Lille verbijt ontgoocheling: “Immense druk heeft hem parten gespeeld”

Parochiecentrum Sint-Pieter in het centrum van Lille was goed gevuld, maar zat ook niet afgeladen vol om het WK wielrennen samen op tv te volgen. De fanclub had immers een bus ingelegd om het wereldkampioenschap ter plaatse te gaan bekijken. Op voorhand was Wout van Aert door velen gebombardeerd tot topfavoriet. Wereldkampioen worden in eigen land, hoe mooi zou dat zijn?